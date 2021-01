Cassano al veleno su Dybala: “Non è un campione. Si c**a sotto quando…”

Non le manda a dire Antonio Cassano a Paulo Dybala, numero 10 della Juventus. Nel corso della puntata di ieri sera su Twitch.tv con Bobo Vieri, Nicola Ventola e Adani, FantAntonio ha attaccato in modo molto diretto la Joya bianconera. “Per me non è un campione né un fuoriclasse, non sposta gli equilibri. Ha grandi colpi come li vedo fare a Insigne e come li ho visti fare da Di Natale, può fare 20 o 40 gol a stagione, ma cambia poco, gli manca sempre qualcosa”.

E ancora: “Se per nessun allenatore, prima Allegri, poi Sarri e ora Andrea (Pirlo ndr), non è ritenuto strettamente necessario e se la Juventus ha provato a venderlo, io qualche domanda me la faccio. Ho l’impressione che si caga addosso. Quando gli si mette un po’ di pressione se la fa addosso. Ho visto Tevez qualche anno fa con la maglia numero 10. Lui è un campione di un altro livello. Poi ho sentito che chiede 8-10 milioni all’anno? Ma non scherziamo dai…”.