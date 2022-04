Cassano: “Allegri ha fallito. Dopo Champions io avrei rescisso”

Le due parole dell'ex giocatore

Sempre pungente Antonio Cassano , specie quando si parla di Juventus e di Massimiliano Allegri . Anche in questo caso, parlando alla Bobo TV, FantAntonio non le ha certo mandate a dire.

COMMENTO - "Allegri dice bugie gigantesche e ha paura di essere mandato via perché ha fallito tutti gli obiettivi", ha dichiarato in modo diretto Cassano. "In Champions è andato fuori contro la nona squadra del campionato spagnolo. Dopo una figura del genere io sarei andato da Andrea Agnelli a rescindere il contratto".