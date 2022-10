Cassano anticipa le mosse dell’Inter: “Mi hanno detto che farà una mossa per Skriniar…”

SKRINIAR - Partendo dai rumors su Skriniar e la voglia del club interista di rinnovare il contratto al difensore, Cassano ha svelato: "Mi hanno detto che prima del Mondiale l'Inter farà un’offerta molto, molto importante a Skriniar, da 6 milioni di euro a stagione. È una notizia quasi certa questa, che ho approfondito proprio. Penso che il ragazzo non potrà dire no a questa offerta dell’Inter. La fonte? Non è Piero (Ausilio, ndr)".

SQUADRA - Poi un commento sulla recente vittoria contro la Fiorentina: "L'Inter è ancora incompiuta. A Firenze ho visto 6-7 partite diverse nella stessa sera. Nei primi 15 minuti, Inter meravigliosa, poi pallino lasciato alla Fiorentina che riapre tutto con il rigore. E manca l'espulsione per Dimarco. Dopo il 2-2, riparte la terza partita con i nerazzurri che tornano in moto e vanno 3-2. In seguito con Barella possono chiudere la partita. Poi 3-3, altra partita. E infine il 4-3 con il rinvio sbagliato di Venuti. Me l'aspettavo così, una partita sofferta per un'Inter che sembra in ripresa, ma subisce tanti gol e tante situazioni. Ok i punti, però la prestazione non mi convince ancora. Chiaramente i risultati ti danno fiducia, la direzione è quella giusta, anche se non è ancora tutto quello che mi aspetto".