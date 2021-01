Cassano attacca Conte: “Se non vince lo scudetto deve andare via”

Ancora uno show di Antonio Cassano. L’ex attaccante ha parlato senza freni nel corso dell’appuntamento con la Bobo TV su Twitch. Nei pensieri di FantAntonio l’Inter di Conte e l’obbligo, da parte del mister nerazzurro, di vincere lo scudetto.

“L’anno scorso l’Inter ha fatto una buona stagione, quest’anno è uscita dall’Europa giocando malissimo con giocatori più forti dell’anno scorso”, ha spiegato l’ex attaccante. “La Juve sta avendo problemi, io mi aspetto l’Inter a +5 sulla seconda: il Milan è squadra, io mi sarei aspettato l’Inter lì. Conte dice cose che mi stanno dando fastidio, è obbligato a vincere. Chi dice il contrario dice una c….a. E se non lo fa, deve andare via. La Juve arriva, se l’Inter domenica non vince rischia clamorosamente di uscire dalla lotta scudetto. Se la Juve vince a Milano, giochi finiti”.

