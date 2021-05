Cassano attacca la Juventus: “Stagione oscena. Col Sassuolo poteva prenderne 4”

FantAntonio e i giudizi su Juventus e Inter

Redazione ITASportPress

Antonio Cassano non le manda a dire alla Juventus e in occasione del consueto appuntamento con la Bobo TV su Twitch Tv con Vieri, Ventola e Adani, eccolo scatenarsi nei suoi commenti sulla Serie A e in generale sulla stagione calcistica. In modo particolare FantAntonio ha parlato dell'ultimo turno di campionato con riferimento alla prova della squadra bianconera allenata da Pirlo e non solo...

JUVENTUS - "Dall'inizio dico che sarà fuori dalla Champions, domenica Atalanta e Milan possono qualificarsi", ha esordito Cassano sulla Juventus. "Il Napoli può vincere a Firenze, poi c'è da calcolare che c'è Juve-Inter. Ieri la Juve ha vinto 3-1, ma se fosse finita 4-0 per il Sassuolo nessuno avrebbe potuto dire nulla. Rigore sbagliato, un miracolo di Buffon, due occasioni sbagliate: la Juve continua ad essere la grande delusione a livello europeo. Non vedo alcuna reazione, ma solo una squadra fine a se stessa. Opaca, non bella, amorfa, molle. Senza né testa né coda. La Juve ha fatto un campionato osceno, bruttissimo".

INTER - Un pensiero anche all'Inter Campione d'Italia: "Sta mettendo le basi per tornare ai tempi del 2010, ho mille dubbi soprattutto sull'allenatore. Magari apre un ciclo come alla Juve, forse non 9 scudetti ma più di uno sì. Io non vedo che possa migliorare Conte in Europa, poi se migliore dirò di aver sbagliato. In 10 anni, 10 anni di disastri in Coppa: vedremo".