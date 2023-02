Cassano: “Avrei potuto giocare in Premier League. Ecco dove”

Dopo aver parlato del suo tridente più forte (Messi escluso) e aver scelto Mbappé, Neymar e Mahrez, FantAntonio ha raccontato il suo rapporto con il calcio inglese e la possibilità avuta in passato di andare a giocare in Premier League.

Rispondendo alle domande presenti nei cartoncini del suo format, Cassano ha detto: "Se avrei potuto giocare in Premier League? Con la pipa in bocca. Avrei potuto giocare facilmente in Premier. Anche giocatori come Coutinho, Zola, Carbone, erano giocatori simili a me, ma io faccio un altro sport ovviamente (ride ndr). Loro hanno fatto bene lì. Perché lì è vero che sono forti fisicamente e vanno a mille all'ora però qualitativamente... - anche se da 3-4 anni stanno salendo tanto, però parliamo di 15 anni fa -".