Cassano: “Caso Eriksen? Io fermo per problema a cuore. In Italia no idoneità”

Il pensiero di FantAntonio su Europeo e le condizioni di Eriksen

PARALLELO - "Io sono stato fermo per un problema al cuore, in Italia non danno l'idoneità", ha sentenziato Cassano riguardo la possibilità di rivedere Eriksen giocare. "Bisogna vedere all'estero, in Inghilterra bisogna capire chi si prende le responsabilità e capire i rischi. La cosa fondamentale è che possa vivere con la famiglia e i figli".