Cassano certo: “C’è solo un nome per l’Inter se salta Inzaghi. Ecco quale”

"Sono convinto di una cosa: se Mourinho ha un’offerta per tornare in Premier League, anche una buona squadra e non una big, torna lì", ha detto Cassano escludendo quindi il ritorno dello Special One in quel di San Siro. "La gente è innamorata di lui e del suo atteggiamento, ma lui vuole andare via. Secondo me può tornare solo al Chelsea. All’Inter non torna. Al 99,9% sono convinto che se salta Inzaghi all’Inter, a meno che Simone vinca la Champions, l’unico nome plausibile è Conte", ha sentenziato FantAntonio.