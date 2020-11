Cassano: “Champions? Bayern e Liverpool favorite e il Barcellona ha sempre una chance con Messi…”

Appuntamento diventato ormai abituale con le dirette Instagram di Antonio Cassano e Christian Vieri. Sui social i due stanno dando vita ad alcune belle chiacchierate senza freni in cui si tratta di calcio, attuale e non. Tema della serata la Champions League e la corsa al titolo di questa stagione.

Cassano e la griglia di Champions

Non fa giri di parole FantAntonio relativamente alle possibili opportunità delle squadre di trionfare nella Coppa dalle grandi orecchie: “Vedo Bayern Monaco e Liverpool davanti a tutti per la vittoria. Anche se il Barcellona ha sempre una chance con Lionel Messi”, ha detto Cassano. “Poi penso ci possa essere il Manchester City. Qualcosa di importante dovrà fare in Europa, prima o poi”. E tornando al Barcellona: “La partenza di Suarez? Dicono vecchio e lo hanno mandato via dal Barcelona. Una follia. Ha fatto 350 gol in 6 anni. Non si è capito perché lo abbiano mandato via soprattutto perché poi hanno messo centravanti Griezmann”.