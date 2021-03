Cassano: “Con me alla Samp Maggio ha segnato 11 gol in una stagione. Nagatomo…”

Ancora Antonio Cassano, l’ex attaccante di Bari e Roma è tornato a parlare alla Bobo TV su Twitch, dove ha ripercorso il suo passato nella Sampdoria: “Quando sono arrivato alla Samp (stagione 2007/2008), Maggio ha segnato undici gol in una sola stagione, mentre nel resto della sua carriera non ha superato i sette. Nei primi mesi penso di avergli messo un centinaio di palle davanti al portiere, ma Christian non riusciva a segnare. Un giorno, precisamente un giovedì, dopo il solito allenamento congiunto con la Primavera o con qualche squadra di Eccellenza/Promozione, lo chiamai e gli dissi che non ci sarebbero stati ulteriori bonus. Mi trovavo bene con questo tipo di calciatori, corrispondevano alla mia idea di calcio: lui, così come Nagatomo o Nocerino, erano calciatori intelligenti che si buttavano senza palla. Con Maggio ho poi trovato l’alchimia di cui parlavo prima e che diventò notevole”.