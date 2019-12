Cassano conferma: “Scudetto all’Inter. Lukaku mi ha sorpreso. Sulla Juventus e su Sarri…”

Antonio Cassano parla a Sky Sport 24. Tema principale l’Inter di Antonio Conte e la corsa allo scudetto, argomento sul quale il talento di Bari Vecchia non ha dubbi.

TRICOLORE – “Da fine agosto dico che l’Inter vincerà lo Scudetto. Conte ti porta 15-20 punti, è un fuoriclasse. Me l’aspettavo, mette il fuoco nel corpo dei giocatori, si sposa con l’idea dell’Inter. Lukaku? Non pensavo potesse fare così bene già dall’inizio. Era un buon giocatore e si sta dimostrando un grandissimo. Lavora per la squadra, è intelligente, dopo due mesi parla italiano”. Parole d’elogio anche per l’altro attaccante: “Lautaro Martinez? Per i prossimi 10-15 anni farà parlare a livello mondiale, è forte. Bravo Ausilio, ha fatto un lavoro straordinario e ha preso giocatori adatti a Conte. Esposito? Giocare a San Siro è complicato, lui ha il fuoco dentro. Ha voglia e qualità ma cresca piano piano. Avere Conte come gestore è perfetto, lo farà crescere per come gioca”.

JUVENTUS – Sui rivali dell’Inter, la Juventus di Maurizio Sarri, Cassano non le manda a dire: “Sarri è un tecnico normale, ha sempre allenato in Serie B e in Serie C. Higuain e Dybala? Li stavano mandando via perché Sarri e Paratici non li volevano. Sarri deve saper gestire la Juve, è obbligato a vincere e non so se ci riuscirà. In Champions ci sono 5 o 6 squadre più forti dei bianconeri e ho tanti dubbi”.