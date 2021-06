Cassano contro Verratti: “Non segna e non fa assist. Jorginho più importante”

FantAntonio duro sul centrocampista del Psg e della Nazionale

"Verratti fa pochi assist e pochi gol, in più non è quel giocatore come Pirlo o Xavi che ti fa girare la squadra", ha esordito Cassano. "Ha quasi 30 anni e se si guardano i trofei, vabbè, anche Kovacic ha vinto un sacco di Champions ma senza giocare. Jorginho per me è molto più utile e decisivo di lui nelle grandi partite e nelle grandi squadre. Cambia gioco, può muoversi a due tocchi: è molto intelligente. Verratti cambia poco il gioco, non ha neanche il lancio lungo… Non calcia neanche in porta. Vero è che anche Jorginho segna poco se non su rigore ma per me è più utile. Pirlo è stato nostro perno per 15 anni. Verratti? Faccio fatica a pensarlo. Per come la penso io, non lo metto tra i primi 10 centrocampisti al mondo".