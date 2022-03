Cassano: “Cristiano Ronaldo goleador ma il calcio è roba diversa. Deve ringraziare…”

Il parere di FantAntonio

GOLEADOR MA... - "Mi tolgo il cappello davanti agli 807 gol. Ma Cristiano Ronaldo non è tra i migliori giocatori del mondo. Goleador? Sì. Attaccante pesante? Sì. Ha vinto tantissimo? Sì. Però se mi dici come o meglio di Van Basten... Cristiano Ronaldo, come Inzaghi, come Trezequet, sono giocatori favolosi, ma andiamo nello specifico: giocare a calcio è una roba diversa. Il gol non è importante per giudicare un calciatore. Penso a Riquelme, o a Iniesta che non ha fatto neanche 60 gol. Zidane non è arrivato a 100, ma questi sono geni che hanno fatto la storia del calcio. CR7 deve ringraziare Benzema per tutto quello che ha fatto e tutti quei giocatori che l'hanno supportato e sostenuto", le parole di Cassano sul fenomeno portoghese.