Cassano critica Allegri: “Urla e basta. Con quei fenomeni anche io potevo allenare la Juve”

FantAntonio, rispondendo ad Adani, ha detto su Allegri e la squadra bianconera: "Il problema è che, Allegri è presuntuoso. Non gliene frega niente, gli scivola tutto addosso. Quando ha avuto quello sfogo, non mi stupisco. Lui ha tanti amici giornalisti, che lo fanno parlare, e gli fanno il gioco delle tre carte. Sono amici suoi. La cosa più grave è che lui ha detto che ci sono categorie di giocatori e dunque alcuni giocatori non sono forti. Se l’avesse detto a me avrei ribaltato lo spogliatoio. Se tu vai in campo con la Sampdoria, giocando con quello che aveva. Fai una partita vergognosa, con Vlahovic che ha toccato pochi palloni", le parole riportate da Fanpage.