Cassano e il primo gol in Serie A: “Pensai di essere diventato famoso e ricco”

Antonio Cassano , intervenuto nel consueto appuntamento settimanale alla Bobo Tv su Twitch, è ritornato sul suo passato da calciatore e per la precisione i tempi al Bari con l'azione del suo storico gol contro l'Inter del dicembre 1999: "Hugo (Enyinnaya, ndr) fece un gol da 60 metri. Ero felicissimo per lui, eravamo amici. Allo stesso tempo ero anche invidioso. Mentre giocavo, pensavo che la sua vita sarebbe cambiata, avevo questo tarlo nella testa. Anche io stavo facendo una partita meravigliosa ma sbagliai 3-4 gol clamorosi".

Però, il momento di FantAntonio però stava per arrivare: "Poi finalmente ho segnato e ho pensato: 'sono diventato famoso e ricco'. Al ritorno a casa a Bari vecchia c'erano oltre 2000 persone nella via di casa mia. Io ho baciato mia madre e ho cacciato tutti perchè fino al giorno prima nessuno mi calcolava. Tutti volevano essere miei amici mentre prima facevo la fame e non mi davano nemmeno un pomodoro o una frittella".