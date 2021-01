Cassano e il Real Madrid: “Florentino Perez è Papa, re e cardinale. E sul Pallone d’Oro…”

Altro appuntamento con la Bobo TV su Twitch. Vieri, Adani, Ventola e soprattutto Antonio Cassano si sono ritrovati nelle scorse ore per parlare dei temi caldi del calcio italiano ed estero. Solito umorismo ma anche qualche passaggio piuttosto interessante nei discorsi tra i quattro ex calciatori. In modo particolare le parole di FantAntonio sul Real Madrid…

“Io ci sono stato al Real, è una roba diversa da tutto il resto del mondo”, ha spiegato Cassano. “In questo momento Florentino è il Papa, il re e il cardinale. Se lui decide di offrirti uno, ma hai un accordo con un’altra squadra che ti offre tre, è lui che decise se tu resti. Modric doveva andare via, è rimasto e guarda chi ha vinto il Pallone d’Oro. Cannavaro uguale, quell’anno aveva fatto una buona stagione con la Juve, ma sarebbe toccato o a Buffon o a Zidane se non fosse stato per la testata al Mondiale”. E ancora sul Pallone d’Oro: “Ibra un paio di anni fa fece una battuta su chi ne aveva vinto 5 di Pallone d’Oro pur meritando (Cristiano Ronaldo ndr), dicendo che sapeva bene perché li aveva vinti…”.