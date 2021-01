Cassano e la previsione su Mandzukic: “Al Milan farà fatica perché…”

Durante la consueta diretta su Twitch con la Bobo Tv Antonio Cassano, in compagnia di Christian Vieri, Daniele Adani e Nicola Ventola, ha avuto modo di parlare anche di Mario Mandzukic e del suo approdo al Milan dopo tanto tempo di assenza dal terreno di gioco.

Secondo FantAntonio, l’acquisto del croato da parte dei rossoneri, non è stata un’ottima mossa di mercato: “Se Ibra non gioca, gioca Mandzukic? Non lo so Bobo, è un anno e mezzo che è fermo”, ha esordito l’ex attaccante rivolgendosi a Vieri. “Secondo me farà una gran fatica, per me quando manca Ibra devi mettere Rebic o Leao punta centrale perché ci vuole un mese per riprendere la forma dopo che stai fermo così tanto. Il Milan ha preso un nome che non so quanto sarà utile”.

