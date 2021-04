Cassano: “Grato al Milan, ma feci casino per andare via e firmare con l’Inter”

Mai banale e sempre diretto. Antonio Cassano non si nasconde e nel corso della diretta su Twitch per la Bobo Tv con Vieri, Adani e Ventola, rispondendo ad una domanda di un appassionato del canale, ha rivelato il motivo che lo spinse a dire addio al Milan e il modo in cui lasciò la maglia rossonera per passare poi all’Inter.

Cassano: “Feci casino al Milan per andare all’Inter”

“Io mi son trovato molto bene al Milan, ho vinto anche una Supercoppa e un campionato”, ha esordito Cassano. “Mi hanno anche salvato la vita e mi hanno fatto tanto del bene. Ma avevo un sogno nella mia vita: andare all’Inter, la mia squadra del cuore. Ho fatto un po’ di casino pur di andar via e sono andato via. Non sono uno che si nasconde. Avevo l’opportunità di andare nella mia squadra del cuore e non potevo dire di no. Sarò sempre grato al Milan e ringrazierò sempre i rossoneri per quello che hanno fatto per me”.

“La mia sintonia con Ibrahimovic? Io giocavo con lui e per lui. Tra virgolette ero la sua spalla perfetta. Ci si divertiva tanto. Poi quell’anno è andato via lui e anche Thiago Silva. Poi ripeto, io avevo l’opportunità di andare via e quindi…”.