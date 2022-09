Cassano: “Haaland un mix tra Vieri e Adriano”

Antonio Cassano, nel corso dell'intervista realizzata per il podcast "Muschio Selvaggio", ha rilasciato queste dichiarazioni: "Haaland è un Bobo Vieri misto ad Adriano. Se però ci fate caso, non sa giocare a calcio come Benzema o Lewandowski. È un grandissimo goleador, sì, ma non sa giocare a calcio. Anche Inzaghi non sapeva giocare a calcio, giocava alla carlona. Giocava con dei fenomeni che gli mettevano la palla nel mezzo e lui segnava di stinco, di testa, di braccio, vai a vedere i suoi gol. Pippo numero uno? Di cosa non si sa".