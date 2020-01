Cassano, il retroscena: “Dovevo andare alla Juventus. Feci aspettare Moggi e scelsi la Roma….”

Parla Antonio Cassano e lo fa senza freni raccontando un aneddoto relativo all’estate del 2001. Quando, giovanissimo, dopo un biennio da assoluto protagonista al Bari, tutte le big cominciarono ad interessarsi a lui. Intervistato da Roma Tv, FantAntonio ha confessato di essere stato vicino alla Juventus ma di aver scelto Roma dove giocava il suo idolo Francesco Totti.

RETROSCENA – “Ricordo che dovevo andare alla Juventus e avevo l’appuntamento ad Avellino con Moggi e il mio procuratore. Quando è arrivato, mi disse che l’aveva chiamato Baldini, era molto interessato e volve farmi parlare con Capello. Allora il mio idolo era Totti, allora dissi di far aspettare Moggi ad Avellino. Noi saremo andati alla Roma”. Squadra giallorossa in cui c’era Fabio Capello alla guida tecnica: “Gli parlai e gli dissi le solite cose che si dicono, che ero felice. Ma io ero solo felice di andare a giocare col Pupo (Totti ndr). Per quattro mesi mi fece vivere in casa sua, con i suoi genitori. E’ stato fondamentale nella mia crescita. Senza Totti come punto di riferimento avrei fatto più fatica”.

AL REAL – Nel 2006 il passaggio al Real Madrid: “Si è rotto il rapporto perchè dico quello che penso, a volte esagerando. Ma io ho sempre un bel ricordo di quei cinque anni. Avevo un’offerta dalla squadra più forte della storia, dei Galacticos. Se ti cercano allora vuol dire che sei uno di loro…”.