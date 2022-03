Cassano: “Italia? Mancini ha fatto miracolo all’Europeo. Preghiamo che resti”

Il commento di FantAntonio sulle possibili dimissioni del CT della Nazionale

Non poteva mancare il classico confronto alla Bobo TV tra gli ex calciatori Vieri, Ventola, Adani e Cassano a proposito dell'eliminazione dell'Italia contro la Macedonia e dunque l'assenza della formazione azzurra al Mondiale in Qatar. Proprio FantAntonio ha voluto dire la sua relativamente al futuro del commissario tecnico Roberto Mancini che, per qualcuno, dovrebbe dare le dimissioni dopo questo fallimento.