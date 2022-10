Cassano: “Juventus è un bagno di sangue. Si rischia Apocalisse”

FantAntonio non ha fatto, come suo solito, alcuno sconto e ha parlato di Allegri e della Vecchia Signora. "La cosa più vergognosa con la V maiuscola è che Allegri dopo la partita che nella conferenza, quando gli si chiede del fallimento, dice 'chiamatelo come volete, dobbiamo avere la forza di rialzarci'. Dopo il Villarreal dovevano mandarlo via, era la cosa migliore. Sta facendo un bagno di sangue. Dove lui ha l’appiglio? Pensa di essere furbo, tanta gente scrive che manca tizio, caio e sempronio. Possono mancare tutti quello che vogliono, ma deve avere un’idea, deo giocatori che lo seguono. Non è più credibile", il commento di Cassano.