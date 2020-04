Estroso come sempre Antonio Cassano ha stilato la sua top 11 dei calciatori più forti con cui abbia mai giocato in carriera. Nel corso di una diretta Instagram in compagnia di Christian Vieri, FantAntonio si è divertito schierando la sua formazione ideale con un 4-3-1-2 di altissimo livello. Non mancano le soprese…

Scheda 1 di 12