Cassano: “Lukaku resti al Chelsea, non lo riprenderei all’Inter perché…”

FantAntonio ha commentato la possibilità di rivedere il belga in nerazzurro

Redazione ITASportPress

Antonio Cassano, nel corso del Bobo Tv Show tenutosi al Teatro Jenco di Viareggio, ha avuto modo di commentare anche i rumors di mercato che riguardato l'Inter. In modo particolare quella che sta diventando una telenovela per il possibile ritorno di Romelu Lukaku in nerazzurro.

FantAntonio si è espresso in modo molto diretto, come suo solito, contro la possibilità di vedere il belga vestire ancora la maglia del club milanese: "Non lo riprenderei. Lui ha detto che andava nella squadra dei suoi sogni (il Chelsea, ndr), a guadagnare 15 milioni di euro. Adesso, però, a Londra non tocca un pallone e vorrebbe tornare in Italia", ha detto Cassano.

Poi analizzando il mercato dell'Inter: "Il problema dell'Inter, visto che per Dybala è fatta, è che se prendono Lukaku devono vendere Lautaro Martinez. Ribadisco che io non andrei su Lukaku. Anche perché prima di tutto lo devi pagare, ma poi bisogna vedere la reazione della gente: se fa due gol a partita ok, ma in caso contrario la situazione diventa abbastanza particolare. Lukaku doveva pensarci prima. A questo punto dico: che rimanga al Chelsea".