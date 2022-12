Cassano: “Messi campione del mondo? Se cosi fosse, vi faccio una promessa…”

Domenica andrà in scena la finale dei Mondiali in Qatar tra Argentina e Francia. Antonio Cassano, da sempre estimatore del fuoriclasse argentino Lionel Messi, sa già per chi tifare. Nel corso della Bobo Tv, l'ex attaccante blucerchiato ha infatti promesso di festeggiare l'eventuale successo del suo idolo con un bagno nell'acqua in pieno inverno.