Cassano ne ha per tutti: “Ai miei tempi avrebbero giocato solo in 5. Scudetto? Vince…”

Antonio Cassano non le manda certo a dire. Nell’interessante intervista rilasciata al settimanale Sette, FantaAntonio se la prende col calcio moderno e sui calciatori, spesso, sopravvalutati.

L’ex calciatore anche di Roma, Inter e Milan, poi parla anche di campionato e della lotta per lo scudetto.

AI MIEI TEMPI… – “Nel calcio di oggi non mi ci riconosco. Il mio calcio era fatto di grandissima qualità, di gente che sapeva giocare con la palla davvero. Oggi in Serie A ci saranno cinque giocatori che alla mia epoca sarebbero potuti entrare in campo. Certo, ero abituato bene. Al mio fianco o contro avevo Ronaldo, Zidane, Totti, Del Piero, Pirlo, Iniesta, Xavi: difficile trovare un concentrato di campioni così”, ha detto Cassano che poi sullo scudetto: “Chi vince il campionato? L’Inter. La Champions? Spero tanto il Barcellona. Ho una passione per Messi, il mio secondo figlio non si chiama Lionel a caso. È il giocatore più grande della storia. È come Federer nel tennis: c’è Roger e poi tutti gli altri”.