Cassano ne ha per tutti: “Inter senza equilibrio. Allegri? Sembrava Lino Banfi…”

L'ex calciatore non risparmia Inter e Juventus dopo il derby d'Italia.

Redazione ITASportPress

Come sempre senza peli sulla lingua, Antonio Cassano ne ha per tutti e alla Bobo TV, su Twitch, ha parlato di Inter e Juventus dopo il derby d'Italia che ha visto i bianconeri trionfare per 2-0. FantAntonio ha parlato soprattutto dei due allenatori, Inzaghi e Allegri, senza risparmiare consigli e critiche.

SFIDA - "Per 45 minuti, la Juventus è rimasta rintanata nella propria metà campo senza fare mezzo tiro in porta. In casa! Se l'Inter avesse fatto 2-3 gol nessuno avrebbe potuto dire nulla. E nel secondo tempo non è cambiato niente: i gol di Rabiot e Fagioli sono arrivati su due sgasate di Kostic, criticato da chiunque in queste settimane", ha detto Cassano.

SQUADRE - Parlando nel dettaglio delle due formazioni anche in chiave scudetto: "La squadra di Inzaghi non ha equilibrio, per me sono definitivamente fuori dalla lotta scudetto sia loro che la Juve". Sull'Inter poi: "Poteva ribaltarla anche dopo lo svantaggio se consideriamo il gol mangiato da Lautaro e il salvataggio di Bremer. I nerazzurri continuano a prendere questi gol in contropiede. Manca equilibrio soprattutto in mezzo, specialmente da quando manca Brozovic: a questo punto puoi pensare di mettere Gagliardini, che è meno forte di quelli che giocano ora, ma almeno corre di più e rompe l'azione". Sulla Juve: "Vittoria non meritata della Juve, che è rimasta lì chiusa per 95 minuti. A un certo punto Allegri ha tolto anche Milik inserendo Chiesa: ha fatto il 5-5-0, sembrava Lino Banfi...", ha detto ancora Cassano facendo riferimento al noto film L'allenatore nel pallone.