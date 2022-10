Cassano non cambia idea: “Haaland? Suo calcio non mi esalta. Non fa cose come…”

"Haaland? Non noto in lui qualcosa di speciale. Aimar, avrà vinto poco ma tra lui, Haaland e Ronaldo, lo vado a prendere a casa. Reputo speciali quelli che parlano con la palla, come Bergkamp", ha sentenziato Cassano. Poi ancora: "Non è che dici, ha dato un’imbucata alla Aimar, alla Riquelme, alla Cassano, alla Totti, alla Pirlo. Quelle giocate non le avrà mai. Contro lo United ha messo delle palle, come le mettono anche calciatori di Serie B. Ma non voglio fare paragoni. Non ho mai visto fare un uno-due. A me il suo calcio non esalta".