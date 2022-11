Cassano non cambia idea: “Richarlison inguardabile. Rovesciata? Ha sbagliato lo stop”

FantAntonio aveva criticato Richarlison prima del debutto Mondiale. Anche dopo la sua doppietta e il gol in rovesciata, le cose non cambiano...

INGUARDABILE - "No ragazzi, ditemi quello che volete, ma Richarlison è una pippa. Inguardabile", ha sottolineato Cassano confermando il suo pensiero già espresso in passato. "Il Brasile ha 25 giocatori fantastici, ma gli manca una cosa... Richarlison non c'entra niente con quella squadra, ha fatto un gol a porta vuota. Tite se lo tiene come bodyguard. La rovesciata? Dai, ha sbagliato lo stop e gli è venuta la rovesciata. Ripeto, inguardabile e non cambio idea perché io sono una persona che non rinnega niente".