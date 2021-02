Cassano non le manda a dire a Conte: “Eriksen un campione ma con lui manco Modric giocherebbe…”

Intervenuto nel consueto appuntamento con la Bobo TV su Twitch sul canale di Christian Vieri, Antonio Cassano ha parlato del momento dell’Inter reduce dalla vittoria nel derby di Coppa Italia contro il Milan e dal successo in campionato. In modo particolare FantAntonio si è soffermato sulla doppia buona prestazione di Christian Eriksen, fino ad oggi oggetto misterioso e quasi mai utilizzato dal tecnico Conte.

A tutto Cassano: da Eriksen a Marotta

“Eriksen è un grandissimo campione, sia che lo metti davanti alla difesa che mezzala. Non ho scoperto certo io l’acqua calda: è un campione, aveva solo bisogno di fiducia”, ha spiegato Cassano dopo le due buone prove del danese con la maglia nerazzurra. “Non ha imparato ora a giocare a calcio adesso, Conte forse si sta ricredendo e spero possa dargli più continuità. Eriksen è un ragazzo timido, professionale, non parla mai”.

Un pensiero poi sulle parole passate di Marotta riguarda al centrocampista: “Marotta ha detto che non era funzionale? Io l’ho avuto alla Samp. Quando si parla di gestione e di Conte ok, ma quando si parla di giocatori a volte Marotta neanche li conosceva”, ha sentenziato Cassano. “O ha deciso da solo di dire che era fuori dal progetto, o gliel’ha detto l’allenatore. Nell’idea di Conte, Eriksen non difende, non dà equilibrio né intensità. In quella squadra gli preferisce Brozovic, è lui che gioca nelle partite importanti. Eriksen è un Modric meno forte. Modric non difende, all’Inter con Conte non giocherebbe“.