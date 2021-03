Cassano: “Non mi stupirei di una Juventus senza Cristiano Ronaldo. Se andasse via…”

Antonio Cassano non le manda a dire alla Juventus e a Cristiano Ronaldo e lo fa nel consueto appuntamento su Twitch Tv nel corso della Bobo TV. Oltre a dire la sua sulla vittoria della Vecchia Signora in campionato con la Lazio, nell’ultima giornata di campionato disputata, FantAntonio si è soffermato anche sulla sfida di Champions contro il Porto e sui prossimi anni dei bianconeri…

Cassano a 360°

Lo aveva già detto, in toni molto più accesi, in passato, ma adesso Cassano conferma il suo pensiero: una Juventus senza Cristiano Ronaldo è possibile e, forse, sarebbe anche meglio… “Contro la Lazio è stata una Juve sottotono nel primo tempo, ma la ha fatto un grandissimo secondo tempo, giocando con intensità, attaccando e difendendo tutti insieme. Andrea sta cercando l’assetto giusto, cambia molto. L’11 con cui ha ribaltato la partita era composto da undici giocatori che aggrediscono fino alla morte quando perdono palla”.

Dal campionato alla Champions: “Non so se riuscirà a fare lo step in Champions, il Porto è una squadra diversa, con personalità ma mi ha impressionato questa Juve. Cristiano Ronaldo? Vero che fa un gol a partita, ma aiuta poco in fase difensiva e gioca poco per la squadra. Ora la Juve potrà aprire un nuovo ciclo e bisognerà cambiare tanti giocatori. Se Ronaldo andasse via non mi stupirei“.