Cassano non perdona Allegri: “Kulusevski clamoroso al Tottenham ma il genio della lampada…”

L'ex attaccante non perdona la decisione della Juventus di lasciar partire lo svedese

Brilla la stella di Dejan Kulusevski in quel di Londra con la maglia del Tottenham. Lo svedese ex Juventus ha trovato continuità di rendimento e prestazioni ai massimi livelli per la gioia di Antonio Conte, manager degli Spurs, e per il rimpianto, forse, della Vecchia Signora che ha rinunciato a lui forse troppo facilmente.