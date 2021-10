Cassano: “Pallone d’Oro? Bisogna andare a Monaco a portarlo a Lewandowski”

FantAntonio sul noto premio assegnato da France Football

Mai banale e sempre sopra le righe. Antonio Cassano non si smentisce mai e anche nell'ultima "puntata" della Bobo TV in onda sulla piattaforma streaming Twitch, ecco FantAntonio dire la sua sulla ormai prossima assegnazione del Pallone d'Oro 2021.

VINCITORE - "Il Pallone d'Oro? Se lo vince Messi non si sbaglia mai, ma io penso che si debba andare a Monaco e consegnarlo direttamente a Lewandowski per quello che ha fatto", ha detto Cassano. "Lui, Benzema e Suarez sono stati i migliori 9 in questi ultimi anni".