Cassano: “Pochettino avrà vita breve al Psg. Chiede consigli ai giocatori…”

Retroscena svelato da FantAntonio sul mister del Psg

Antonio Cassano senza peli sulla lingua su Twitch TV nel corso del consueto appuntamento con la Bobo Tv, la trasmissione in streaming in compagnia di Adani, Vieri e Ventola. FantAntonio ha affrontato diversi temi legati all'attualità calcistica soffermandosi anche sul primo k.o. del Paris Saint-Germain in Ligue 1 e svelando dei retroscena sul modus operandi di Mauricio Pochettino , allenatore dei francesi.

CHIEDE AI GIOCATORI - "​Pochettino avrà vita breve al Psg, me ne hanno parlato male", ha esordito Cassano. "Mi sono arrivate brutte voci e stento a credere a ciò che ho sentito. Ma chi me l'ha detto è persona seria. Io e Lele ne abbiamo parlato bene e sappiamo che Pochettino è una persona favolosa, da dieci, anche di più. Da tecnico però... mi hanno detto che non fanno un minuto di tattica e la squadra ripetutamente gliela sta chiedendo. Lui chiede consigli ai giocatori su come giocare la partita, io stento a crederci. Non ha mai allenato campioni e ora è in grande difficoltà nella gestione dei grandissimi. Da quello mi risulta, se continua su questa scia avrà poco tempo. Ripeto, se questa cosa è vera dico solo occhio a Zizou. Zidane tra Francia e Psg...".