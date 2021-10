Cassano punge: “Cristiano Ronaldo non è tra i migliori 5 giocatori di sempre”

FantAntonio punge il portoghese

A ruota libera come sempre, pungente e diretto. Parliamo di Antonio Cassano che è tornato a parlare nel consueto appuntamento con la Bobo TV, in onda sulla piattaforma Twitch tv. Rigorosamente in compagni di Vieri, Ventola e Adani, FantAntonio ha avuto modo di soffermarsi su svariati temi legati all'attualità calcistica, compresa la prossima assegnazione del Pallone d'Oro. Proprio prendendo spunto dai migliori giocatori in circolazione, l'ex attaccante ha voluto fare un passaggio su Cristiano Ronaldo e i tanti complimenti da sempre ricevuti per le sue doti.