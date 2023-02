Cassano: “Roma, il Salisburgo in Serie A fa fatica a salvarsi. Mou in fase calante”

Un'altra bordata di Antonio Cassano che arriva sempre dai microfoni di BoboTV su Twitch. L'ex calciatore della Roma ha parlato così del Salisburgo, avversario che ha sconfitto giovedì scorso la squadra di Mourinho nella gara di Europa League: "La Roma ha avuto tante occasioni sulla carta ma Mourinho ha fatto una figura di m***da contro gli austriaci. Il Salisburgo in Serie A fa fatica a salvarsi, ne sono convinto. Mourinho, dopo la sconfitta, ha iniziato la solita manfrina non parlando di calcio. Mourinho fa un calcio ignobile. Mi viene da piangere. Si è fatto prendere Abraham, Matic, Rui Patricio, anche la Madonna. Ha il terzo monte ingaggi della Serie A, prende 8 mln all'anno. Mourinho non è più top, la comunicazione, le sceneggiate, il cinema è finito. Prima vinceva con i campioni, lui e Allegri sono in fase calante. Ha vinto la Coppa del gelato l'anno scorso ma fa tutto tranne che calcio".