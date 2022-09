Cassano scherza su Cristiano Ronaldo: “Forte ma sei come Toto Cutugno”

Qualche tempo fa era diventata nota una certa antipatia tra Antonio Cassano e Cristiano Ronaldo con il primo che, dopo alcuni commenti ai danni del portoghese durante la Bobo TV, aveva raccontato di aver ricevuto dei messaggi proprio dal calciatore che non era rimasto contento delle sue parole.

Ecco che allora il noto presentatore Alessandro Cattelan , nel corso del programma "Stasera c'è Cattelan", ha provato a far fare pace ai due, probabilmente con scarsi risultati.

Il motivo della probabile "mancata riconciliazione" sono le continue parole di FantAntonio non certo carine per CR7, questa volta appellato come "l'eterno secondo".