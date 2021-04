Cassano: “Se Guardiola prende Lukaku non lo tifo più perché…”

Nel corso della diretta Twitch con la Bobo TV, in compagnia dei soliti Vieri, Adani e Ventola, Antonio Cassano ha espresso, a modo suo, la propria opinione sul discorso del bel gioco contrapposto all’ottenimento dei risultati. FantAntonio ha preso come esempio la sfida andata in scena in settimana tra Inter e Sassuolo, vinta dai nerazzurri per 2-1: “L’Inter vince due a uno col Sassuolo e viene fatta una testa così, al Sassuolo un trafiletto. In Italia c’è gente incompetente, che non capisce niente: questo è il degrado calcistico che stiamo vivendo negli ultimi anni. Noi stiamo andando indietro di anno in anno, siamo indietro di vent’anni ormai”.

E a proposito di Inter, ma anche di bel gioco e mercato, l’ex fantasista si è poi soffermato su Romelu Lukaku, accostato nelle ultime settimane al Manchester City: “Se lo prende Guardiola non lo tifo più“, ha detto Cassano sull’ipotesi di vedere il gigante belga ai Citizens. “Cosa c’entra Lukaku con la sua idea di gioco? I suoi procuratori faranno il cinema per aumentare l’ingaggio, poi gli rinnoveranno in contratto”.