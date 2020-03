Cassano: “Se Ilicic fosse stato alla Juventus tutto il mondo ne parlerebbe. Coronavirus? State a casa a fare figli…”

Intervenuto in una diretta Instagram in una versione molto social di Tiki Taka, l’ex attaccante di Milan, Inter e Roma, ma anche Parma e Sampdoria Antonio Cassano ha parlato dell’emergenza coronavirus e non solo.

CORONAVIRUS – “Spero che questo dramma possa passare velocemente, due settimane fa non credevo che potesse diventare così grave”, ha ammesso FantAntonio che poi ha dato un consiglio: “Più si sta a casa e più velocemente si esce dal problema, altrimenti nel 2040 saremo ancora qui. Restate a casa, guardate film e fate figli”.

CALCIO – Spazio anche al mondo del pallone e alle recenti prestazioni prima dello stop per la pandemia. Su tutte, uno sguardo al cammino dell’Atalanta in Champions: “Se Ilicic avesse incontrato Gasperini dieci anni fa, sarebbe diventato uno dei cinque calciatori più forti al mondo. Se fosse stato alla Juve al posto di Dybala tutto il mondo parlava di lui”, ha concluso Cassano.