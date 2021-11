Cassano: “Se Italia sfida Portogallo parte con un piede e mezzo fuori da Mondiale”

Le impressioni di FantAntonio sul sorteggio dei playoff per il Mondiale. L'Italia se la vedrà con la Macedonia e poi con la vincente tra Portogallo e Turchia.

Ieri sera è stato tempo del sorteggio playoff per il Mondiale in Qatar dove l' Italia ha pescato la Macedonia del Nord nella prima gara (o semifinale) ed eventuale ultimo match contro la vincente di Portogallo e Turchia. Il tema di questo appuntamento delicato è stato affrontato anche nel corso della puntata della Bobo TV su Twitch TV. A parlare delle prossime sfide degli Azzurri a marzo è stato soprattutto Antonio Cassano che non sembra avere buone sensazioni...

PARERE - "Non ci dovrebbero essere grandi problemi con la Macedonia. Ma poi ho una grande paura, quella di immaginare un Mondiale senza Cristiano Ronaldo", ha esordito Cassano. "Se ci penso, non mi posso immaginare che il Portogallo possa rimanere fuori - lasciando perdere per un attimo l'Italia -. penso che sia una delle 4 o 5 Nazionali più forti del mondo. Io firmo adesso per giocare in Turchia, da loro. Anche se ci sarà un clima caldo con i tifosi e tutto. Perché se la finale dovesse essere col Portogallo. Beh, partiamo con un piede e mezzo fuori".