Cassano sentenzia: “Inter, Onana dà maggiore serenità rispetto ad Handanovic”

Dopo la vittoria contro la Salernitana, FantAntonio ha commentato: "L'Inter è questa. Avevo sbagliato nel dire che bisognava esonerare Inzaghi. Poi chiaramente non basta, sono a meno 8 dalla prima. Se arrivano quarti, sarà stato fatto il minimo indispensabile perché questa squadra deve giocare per le prime posizioni. Puoi perdere come l'anno scorso lo scudetto, ma devi lottare fino all'ultima giornata e non essere fuori a marzo".