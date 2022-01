Cassano: “Sentire Allegri dire che la Juve ha giocato bene in Supercoppa è preoccupante”

Parla FantAntonio dopo la vittoria dell'Inter sulla Vecchia Signora in Supercoppa

Redazione ITASportPress

La vittoria dell'Inter in Supercoppa italiana contro la Juventus ha galvanizzato l'ambiente nerazzurro e, allo stesso tempo, ha lasciato l'amaro in bocca a quello bianconero. Nonostante la sconfitta, però, sia il tecnico Massimiliano Allegri che alcuni giocatori hanno comunque commentato in modo positivo la gara fatta.

Di parere totalmente opposto, invece, è Antonio Cassano che alla Bobo TV, in onda in streaming sulla piattaforma Twitch, ha smorzato "l'entusiasmo" per la prova della Vecchia Signora giudicandola negativa rispetto a quanto affermato dai protagonisti.

PREOCCUPANTE - "Ho sentito dire da Allegri e da alcuni giocatori indottrinati da lui che la Juventus ha fatto una buona partita contro l’Inter in Supercoppa", ha esordito Cassano. "Se difendere 120’ vuol dire fare una buona partita allora non capisco davvero nulla. Giocare a calcio è quello che ha fatto l’Inter ed è stata premiata ed ha strameritato la vittoria. Io non posso pensare che la Juve possa continuare a giocare così. Se sono convinti davvero di giocare bene è preoccupante", il pensiero di FantAntonio.