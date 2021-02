Cassano senza mezze misure: “Milan in testa dopo aver speso 1.5 euro. Per l’Inter sarebbe tragedia se…”

Non solo parole sui possibili nuovi allenatori in Serie A, con i diversi rumors sul futuro delle panchine di Roma e Napoli. Antonio Cassano, storico ex calciatore di diversi club nostrani oltre che della Nazionale, ha commentato durante il consueto appuntamento su Twitch TV sul canale di Christian Vieri, le vicende di Inter e Milan, soprattutto in ottica scudetto.

JUVENTUS-INTER COPPA ITALIA IN DIRETTA

Cassano: “Per Inter tragedia se vincesse il Milan perché…”

“In estate l’Inter ha comprato tutti i giocatori che Conte chiedeva, quindi non resta che battere la Juventus”, ha esordito Cassano sulla Coppa Italia e la stagione in generale. “L’uscita dalle competizioni europee e nessun titolo di Serie A sarebbe un completo fallimento per i nerazzurri. Il Milan ha costruito una squadra spendendo 1.5 euro e sta vivendo una stagione incredibile. Se i rossoneri vinceranno lo scudetto, sarà una tragedia per l’Inter”.