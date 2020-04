Cassano snobba Zidane: “Lui alla Juventus? È una copia di Allegri…”

Il futuro di Zinedine Zidane non dovrebbe essere alla Juventus. Almeno questo è il pensiero di Antonio Cassano. L’ex attaccante, intervenuto nel corso di una diretta Instagram con l’amico Christian Vieri, ha mostrato tanti dubbi su quella che continua ad essere una delle tante voci di mercato che accostarebbero l’ex calciatore francese alla panchina bianconera.

L’attuale allenatore del Real Madrid potrebbe salutare la guida dei blancos, ma per FantAntonio non dovrebbe accomodarsi sulla panchina della Juventus. Il motivo? Lo ha spiegato senza fronzoli l’ex talento di Bari Vecchia: “Zidane è un grandissimo, ma è un fac simile di Allegri, alla Juventus volevano giocare a calcio. Che fai, ritorni a quello che hai lasciato?”. Ed ecco dove Cassano vede Zizou: “Non so se ha voglia di lasciare il Real Madrid per andare alla Juventus, secondo me torna al Psg. A livello internazionale può spendere tutto quello che vuole, se cambia va lì, è una sfida perché il club non ha mai vinto la Champions”.

CASSANO E I TANTI ANEDDOTI SUL PASSATO