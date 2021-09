Cassano stronca Immobile: “Non sa giocare a calcio”

L'ex giocatore durissimo con il centravanti della Nazionale

Ciro Immobile nel mirino della critica per le sue ultime prestazioni con la maglia dell' Italia . Se in Serie A, con la Lazio , il bomber segna ed è protagonista in positivo, con la squadra di Roberto Mancini, invece, è solo l'ombra di quel grandissimo marcatore che mette paura a tutte le difese del massimo campionato italiano. Questo cambio di attitudine è stato fortemente rimarcato dopo il doppio pareggio della Nazionale con Bulgaria e Svizzera e tra i volti noti a parlare, non certo bene, di lui c'è anche Antonio Cassano .

Intervenuto nel corso della diretta Twitch per la Bobo TV, FantAntonio non ha risparmiato dure critiche ad Immobile: "Immobile non sa giocare a calcio, continuo a dirlo. Non sa giocare a calcio, non gioca con la squadra. Quando tu dai palla a Giroud, lui te la tiene, sa giocare… Immobile fa fatica, avverte proprio la paura, sbaglia anche i passaggi a un metro, è un tipo di giocatore con una sola idea: attacca la profondità". E sulla continua di fiducia che Mancini dà al bomber: "Ok la stima, ma poi si arriva a un certo punto che è dentro o fuori".