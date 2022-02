Cassano stronca Kessie: “Sembra timbri il cartellino e aspetti solo maggio”

FantAntonio non fa sconti al centrocampista del Milan

Cassano, come sempre, ha parlato senza peli sulla lingua soffermandosi sul momento del calciatore anche in chiave futura. "Da quando è tornato dalla Coppa d'Africa non è più lui. Sta facendo grande fatica, non è lui e lo vedo svagato", ha detto l'ex calciatore. "Poi, secondo me ha già deciso quello che vuole fare: sta timbrando il cartellino e aspettando maggio". Il riferimento è al contratto in scadenza col Milan al termine del quale si ritroverà ad essere un parametro zero libero di firmare gratuitamente con un'altra squadra.