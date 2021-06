Cassano: “Tra Mbappé e Joao Felix scelgo il portoghese. È magico…”

FantAntonio ha esposto la sua preferenza per il talentino dell'Atletico Madrid

Intervenuto nel corso della puntata dedicata agli Europei sulla BoboTv, in onda su Twitch, in compagnia di Vieri, Adani e Ventola, Antonio Cassano ha avuto modo di parlare di due grandissimi talenti attesi come protagonisti della competizione continentale: Kylian Mbappé , attaccante della Francia, e Joao Felix , stellina del Portogallo.

SCELTA - "Tra Mbappè e Joao Felix cento persone su cento prenderebbero Mbappè, ma io prendo Joao", ha detto Cassano a sorpresa. "È un giocatore che mi piace troppo, anche se all'Atletico purtroppo è un po' finito nella terra di nessuno. Ha un qualcosa di magico, come tratta la palla, come la accarezza, mi piace da impazzire. E pensare che Simeone non lo mette molto spesso per far giocare Correa. Ma con tutto il rispetto...".