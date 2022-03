Cassano: “Vinicius simile a Robinho, Depay pensa di essere Messi o CR7 ma…”

Parla FantAntonio in vista del Clasico tra Real Madrid e Barcellona del prossimo weekend

REAL MADRID - "Vinicius è più veloce ma è molto simile a Robinho: nell'uno contro uno ti dribbla sempre, sa giocare a calcio ma segna poco e negli ultimi metri non sa calciare molto bene in porta", ha detto Cassano . Tutta altra visione e parere per Benzema: "Lo metto al livello di Ronaldo 'Il Fenomeno', Van Basten, Ibrahimovic e Lewandowski: sono i cinque numeri 9 più tecnici della storia del calcio. A livello realizzativo e di assist forse è il migliore di sempre, ma non dimentichiamo che prima ha dovuto vivere all'ombra di Cristiano Ronaldo. Un po' come Scottie Pippen e Michael Jordan in NBA".

BARCELLONA - "Ter Stegen? Mi piace tantissimo perché lui è l'evoluzione di Neuer: ha coraggio, personalità, qualità nei piedi e se sbaglia non gliene importa nulla. Per me oggi, per come interpreto io il calcio, è il miglior portiere del mondo". Spostandosi all'attacco: "Depay? Depay secondo me non è un giocatore da Barcellona perché si sente come Messi e Cristiano Ronaldo, ma in realtà fatica a giocare a questo livello".