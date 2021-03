Cassano ‘vota’ Icardi: “La Juventus può permettersi solo lui dopo CR7…”

Si parla anche della Juventus su Twitch tv in occasione del consueto appuntamento con la Bobo Tv tra Christian Vieri, Lele Adani, Nicola Ventola e, naturalmente, Antonio Cassano. E nel dettaglio i quattro ex calciatori affrontano la tematica del futuro bianconero. Un futuro che potrebbe essere senza Cristiano Ronaldo.

A lanciare la bomba di mercato è FantAntonio Cassano che vede solo Mauro Icardi come possibile scelta della Vecchia Signora per l’attacco del futuro.

Cassano: “La Juventus può permettersi solo Icardi…”

“Non penso che Cristiano Ronaldo tornerà al Real Madrid. Non credo che Perez dopo averlo mandato via lo riprenda”, ha esordito Cassano stuzzicato da Vieri sul futuro di CR7. “Se la Juventus saluta Ronaldo chi il sostituto? Parliamoci chiaro: gente come Haaland, Mbappé, Messi, Salah o Lewandowski non va alla Juventus. Forse per rapporti Haaland si potrebbe ma non ci sono le basi economiche per farlo. Quindi credo che Icardi sia l’unico che la Juventus può permettersi di prendere. Lo segue ormai da tre anni e anche se non ha lo status di Ronaldo, in Italia fa 25 gol”.