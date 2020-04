Castellacci: “Ripresa dei campionti? Troppi ostacoli”

Il mondo del calcio continua ad interrogarsi sul futuro della stagione, attualmente sospesa a causa dell’emergenza Coronavirus. Sull’argomento, a Sport Mediaset, è intervenuto Enrico Castellacci, ex medico della Nazionale e oggi nello staff del Guangzhou Evergrande.

RIPRESA – “Al momento ci sono ancora troppi ostacoli per una ripartenza del calcio in Italia. Siamo sicuri che in tutte le categorie ci siano stadi con spogliatoi così ampi da far sì che gli atleti si possano cambiare in modo settoriale? In Serie C, inoltre, spesso c’è un solo medico per squadra, che lo fa soltanto per passione: come farebbe a seguire una squadra 24 ore su 24 con il suo lavoro privato?”.